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Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi

Afganistan'da Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi.

04.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:22
'da Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi.
Afganistan'ın Gazni şehrinin Dehyek bölgesinde Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi. Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler, Afgan Ulusal güvenlik ve savunma kuvvetleri tarafından imha edildi.
Afgan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, "Bu tesislerde büyük miktarda uyuşturucu madde üretiliyor ve bugün büyük bir operasyon neticesinde Afgan ulusal güvenlik ve savunma kuvvetleri tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi

Afganistan, Güncel

Kaynak: İHA


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