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Taliban, Afganistan'da 27 barış aktivistini kaçırdı

Afganistan'ın Farah eyaletinde Taliban militanlarının 27 barış aktivistini kaçırdığı öğrenildi.

25.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56 Taliban, Afganistan'da 27 barış aktivistini kaçırdı
'ın Farah eyaletinde Taliban militanlarının 27 barış aktivistini kaçırdığı öğrenildi.

Afganistan'ın batısından bulunan Farah eyaletinde, Taliban militanlarının 27 barış aktivistini kaçırdığı ifade edildi.

Farah Vali Yardımcısı Mesut Bakhtawar, dün akşam saatlerinde 6 araçla Herat kentinden Ferah'a doğru yola çıkan aktivistlerin konvoylarının Taliban tarafından otoyolda durdurulduğunu ve bilinmeyen bir yere götürüldüklerini belirtti.

Barış aktivistlerinden Bismillah Watandost, grubun Afganistan'da barış ve ateşkes çağrısı yapmak için Farah'ın çeşitli bölgelerine seyahat etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Öte yandan Halkın Barış Hareketi adlı grup, geçtiğimiz yıl Helmand eyaletindeki bir stadyumda bombalı saldırı sonucu 17 sivilin hayatını kaybetmesi ve 50 kişinin yaralamasının ardından şiddetli saldırıları protesto etmek amacıyla kuruldu. Aktivistler, geçtiğimiz yıldan beri ülkenin Taliban kontrolündeki bölgelerinden geçerek Taliban ve Afgan hükümeti arasında barış ve ateşkes çağrısında bulunuyordu. - KABİL

Afganistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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