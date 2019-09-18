"Taliban bu saldırılara devam ettikçe barış görüşmesi yapılmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan'daki saldırıları nedeniyle Taliban ile barış görüşmesi yapmayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde düzenlenen ve 48 kişinin öldüğü saldırıların kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Taliban'ın Afgan halkını hedef alan korkakça saldırılarını güçlü bir şekilde kınamaktadır. Başkan (Donald Trump), Taliban bu tür saldırılarına devam ettiği sürece onlarla herhangi bir barış görüşmesi yapmayacağını açıkça ortaya koymuştur." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir açıklamayla söz konusu saldırıları kınamıştı.

Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.

Birinci saldırı Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine yönelik düzenlenen intihar saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Cumhurbaşkanı Gani yara almadan kurtulmuş, hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan birinci saldırının hemen ardından başkent Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 38 kişi yaralanmıştı. İkinci saldırıda hayatını kaybedenlerin de çoğunun sivil olduğu öğrenilmişti.

Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.