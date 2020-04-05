Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taliban'dan "ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiği" iddiası

Afganistan'da Taliban, 29 Şubat'ta imzaladıkları barış anlaşmasını ABD'nin ihlal ettiğini iddia etti.

05.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:06
Taliban'dan
Afganistan 'da Taliban, 29 Şubat'ta imzaladıkları barış anlaşmasını ABD'nin ihlal ettiğini iddia etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD ile varılan anlaşmada yer alan esir takasının halen gerçekleşmediği öne sürüldü.
Anlaşmadaki, hava saldırılarını durduracağı konusundaki taahhüdü ABD'nin yerine getirmediği savunulan açıklamada, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmemesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, Taliban üyelerinin Afgan güçlerine yönelik saldırılarını devam ettirmesi konusunda ABD ile anlaştıkları, buna rağmen saldırılarını azalttıkları iddia edildi.
ABD ve Afgan tarafının anlaşmayı ihlalleri devam ettiği sürece güvensizlik ortamının oluşacağı ifade edilen açıklamada, bunun sadece anlaşmaya zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda Taliban üyelerini misilleme yapmaya, savaş seviyesini yükseltmeye zorlayacağı savunuldu.
Konuyla ilgili ABD ve Afgan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.
Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Taliban'dan 'ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiği' iddiası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - SİVAS - Haber 19:36: Esper'den Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının görevden alınmasına destek - Haber 19:35: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım - Haber 19:35: İskoçya Tıp Danışmanı Calderwood, sokağa çıkma yasağını ihlal edince polis tarafından uyarıldı - Haber 19:34: Yemen hükümeti Husilerle esir takasına hazır olduğunu yineledi - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber