Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı: Onlarca asker ve polis öldürüldü
Afganistan'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi
20.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:43
Afganistan 'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi.
Kent Konseyi Üyesi Esadullah Kakar, en az 25 asker ve polisin hayatını kaybettiğini dile getirdi, Afganistan Savunma Bakanlığı ise 11'i asker 6'sı polis, 17 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kent Konseyi Üyesi Esadullah Kakar, en az 25 asker ve polisin hayatını kaybettiğini dile getirdi, Afganistan Savunma Bakanlığı ise 11'i asker 6'sı polis, 17 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Afganistan, Polis, Dünya