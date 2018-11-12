Taliban Gazne'de 25 Kişiyi Öldürdü

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

Afganistan'ın Gazne şehrinde Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Taliban Afganistan'ın Gazne şehrinde dün saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Gazneye bağlı Jaghori ilçesinde 15 sivil, Şii azınlık olan Hazaraların yaşadığı bölgede görevlendirilen 10 komando hayatını kaybettiği açıklandı.Polis Sözcüsü Ahmad Khan Sirat, saldırıda güvenlik güçlerinden en az 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Taliban'ın devam eden saldırıları yüzünden hükumet bölgeye özel güç birimleri göndermeye devam ediyor.Taliban Ağustos ayında Gazne şehrine büyük taaruzlar gerçekleştirmiş, şehri kontrolüne almıştı. Gazne'de aralıksız süren 5 günlük Taliban kuşatması sırasında 150 Afgan askeri ve 95 sivil hayatını kaybetmişti. - GHAZNI