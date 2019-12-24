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Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde Taliban'ın hükümet kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

24.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:19 Taliban güvenlik noktasına saldırdı: 15 ölü
'ın kuzeyindeki Belh şehrinde Taliban'ın hükümet kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde Taliban, hükümet kontrol noktasına saldırı düzenledi. Dawlat Abad ilçesinde görevli bir yetkili, 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda Afgan askerlerinin güvenliği sağladığı bir kontrol noktasının hedef alındığını belirtti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Taliban militanlarının saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırı sonucu en az 20 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. - KABİL

Afganistan, Hükümet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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