"Taliban'ın barış yapma iradesi yok"

Afganistan
İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın, barış görüşmelerinin bir sonuca ulaşmasını istemediğini söyledi.
Başkent Kabil
'de katıldığı törende konuşan Abdullah, Taliban'ın Afganistan'da istikrarın sağlanmasından yana olmadığını belirtti.
Taliban'ın Afganistan'da tekrar yönetimi ele geçirmeyi planladığını ifade eden Abdullah, örgütün bu nedenle de barış yapma iradesinin bulunmadığını kaydetti.
Abdullah, "Barış için şu an çok iyi fırsatlar oluşturuldu ama Taliban hala bahane peşinde." dedi.
Taliban'ın barış görüşmelerine katılacak heyetteki isimler için bile bahaneler ürettiğini dile getiren Abdullah, Afgan yönetiminin, ülkenin eski kara günlerine geri dönmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.
Barış görüşmeleri süreciAfganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai
döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar
'ın başkenti Doha
'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.
Kaynak: AAkabil
, icra kurulu başkanı
, afganistan
, taliban
, Güncel