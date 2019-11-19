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Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı

Afganistan'daki Taliban güçleri, 2016 Ağustos'unda kaçırdıkları Amerikan vatandaşı Kevin King ile Avustralyalı Timothy Weekes'i takas anlaşması gereğince serbest bırakt

19.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:04Taliban kaçırdığı iki öğretim üyesini serbest bıraktı, esir takası tamamlandı
'daki Taliban güçleri, 2016 Ağustos'unda kaçırdıkları Amerikan vatandaşı Kevin King ile Avustralyalı Timothy Weekes'i serbest bıraktı. Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan yabancıların serbest kalmasıyla Afgan hükümetiyle Taliban güçleri arasındaki takas işlemi tamamlandı.

Afgan güçleri, takas çerçevesinde geçtiğimiz hafta iki Taliban mensubu ve Hakkani hareketinin üst düzey ismi olan Anas Hakkani'yi serbest bırakmıştı. Takas, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) desteklediği Afgan hükümetini "kukla" rejimi olarak tanımlayan Taliban ile doğrudan temas kurulması açısından önem taşıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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