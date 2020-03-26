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Taliban yetkilisinden "Afgan hükümetiyle ay sonunda esir takasının başlaması konusunda anlaştık"...

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, Afgan hükümetiyle bu ayın sonunda esir takasının başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

26.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:00
Taliban yetkilisinden
Taliban'ın Katar 'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, Afgan hükümetiyle bu ayın sonunda esir takasının başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Taliban yetkilisi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Afgan hükümetinin teknik heyetiyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptıklarını söyledi.
Katar, ABD ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden temsilcilerin de katıldığını toplantıda ABD ile Taliban arasında şubat ayında Doha'da imzalanan " Afganistan 'a Barışı Getirme Anlaşması"nın uygulanmaya başlanması için esir takası konusunun ele alındığını ifade eden Şahin, "Dört saat süren toplantıda Taliban ile Afgan hükümetinin mahkumları karşılıklı olarak serbest bırakma sürecinin 31 Mart'ta başlaması sonucuna varıldı." dedi.
Şahin, serbest bırakılan mahkumları tanımak için Afganistan'ın her vilayetini temsilen 34 kişiden oluşan bir heyetin başkent Kabil'de bulunacağını kaydetti.
Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma
"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, 29 Şubat'ta yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.
Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.
Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.
ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.
Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Katar, Güncel

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