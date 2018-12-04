Talih Kuşunun Sevdiği Isparta'da Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Beklentisi

04 Aralık 2018 Salı 13:06



04 Aralık 2018 Salı 13:06

Şans oyunlarındaki büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller arasına yer alan Isparta'da Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişi için bayilerde yoğunluk yaşanıyor. Kentte 20 yıldan bu yana bayi işletmeciliği yapan Fahri Çeliker, "Bu yıl, 20 yıldan bu yana yaşamadığımız bir enerji var. Bu sene de büyük ikramiyenin buradan satılacak biletlere isabet edeceğine inanıyoruz. Bu enerji ile satışlarımızı yapıyoruz. Buna yüzde 99 oranında inanıyoruz" dedi.Isparta'da daha önceki yıllarda en büyüğü 40 milyon olmak üzere 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin satıldığı Milli Piyango bayiinde bu yıl da yoğunluk yaşanıyor. Talih kuşunun son yıllarda sevdiği iller arasında yer alan Isparta'da, Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri kapış kapış satılıyor.Kentte yaklaşık 20 yıldan bu yana Milli Piyango bayiliği yaptıklarını belirten işletmecilerden Fahri Çeliker, bugüne dek 2'si Milli Piyango büyük ikramiyesi olmak üzere, toplam 4 büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin bayilerinden satıldığını söyledi.4 büyük ikramiye veren bayii, yılbaşında 5'inciyi vermek istiyorBu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılacak olan toplam 390 milyon liralık tutarın içindeki büyük ikramiye olan 70 milyon liranın da bayilerinden satılacak biletten çıkmasını temenni eden Çeliker, "Bayimizde yılbaşı bileti satışlarımız devam ediyor. Çeyrek bilet 17.50 TL, yarım 35 TL ve tam bilet 70 TL. Burada 4 defa büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden sattık. Bunların ikisi Milli Piyango büyük ikramiyeleri 40 milyon lira ve 2 milyon liraydı. Bir kez Sayısal Loto'dan 6 milyon büyük ikramiye çıkan bileti sattık. Bunun yanında 10 Numara'dan da 168 bin lira değerinde ikramiye isabet eden bileti burada satmıştık" dedi.Bu yıl farklı bir sinerji ile çalıştıklarını kaydeden Çeliker, "Bu yıl, 20 yıldan bu yana yaşamadığımız bir enerji var. Bu sene de büyük ikramiyenin buradan satılacak biletlere isabet edeceğine inanıyoruz. Bu enerji ile satışlarımızı yapıyoruz. Buna yüzde 99 oranında inanıyoruz" diye konuştu."Mağdur olmamak için sabit bayilerden bilet satın alın"Bilet satışlarında zaman zaman ortaya çıkan sıkıntılara da değinen Çeliker, "Seyyar bayilerden bilet alınmaz. Biletler, kesinlikle sabit bayilerden olmalı. Bunu tavsiye ediyoruz. Sabit bayiler tercih edilmeli ki, insanlar bir sorun yaşadıklarında karşılarında muhatap bulabilsinler. Amorti çıktığında dahi amorti parasını alabilecek bir yer olsun. Çünkü, umutlar çok büyük. Biletin sahte çıkması veya başka türlü bir şey çıkması, o umutların yıkılması durumunda, olay orada bitiyor" şeklinde konuştu.Bilet alırken hologram ve seri numara kabartmaları önemliYılbaşında bilet satışlarının arttığına vurgu yapan Çeliker, "Biletlerdeki hologramlar var. Seri numaralarının üstündeki kabartmalar var. Aynı zamanda bilet ışığa tutulduğu zamanda da küçük küçük Milli Piyango amblemli hologramlar çıkar. Bunlara kesinlikle dikkat edilsin.""Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli"Çeliker, yılbaşı yoğunluğunda renkli fotokopi yöntemiyle bilet çoğaltıp, aynı seri numaralı veya sahte biletlerin çok sayıda kişiye satılabildiğini söyleyerek, sahtekarlara karşı tedbirli ve uyanık olunmasını istedi. Çeliker "Yılbaşı zamanında bilet çok satıldığı için artık herkes bu işe el atıyor. Satan da satmayan da el atıyor. Fotokopi çektirilip de satılıyor. Yani bunlara dikkat edilirse, sabit bayilerden alınması en doğrusu bence" ifadelerini kullandı. - ISPARTA