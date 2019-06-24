Talihsiz işçi et karıştırma makinesinde can verdi

Filipinlerin Barangay Mansaya şehrinde bir domuz eti sucuğu yapılan fabrika da çalışan 18 yaşındaki Joemar Junco, et karıştırma makinesinde bir şeye ulaşmaya çalışırken kolunu makineye kaptırdı. Makine Junco'nun vücudunun yarısını içeri çekti, feci şekilde hayatını kaybetti.

ŞANSSIZ İŞÇİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazanın meydane geldiği sırada tek başına olan Junco'nun iş Carl David Carlos, makinanın bulunduğu yere gelinceJungco'nun vücudunun yarısının makineye girdiğini gördü. Carl, hemen makineyi kapattı. Olay yerine çağrılan ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

DAHA ÖNCE UYARILMIŞ

Junco'nun çalışkan bir çalışan olduğunu söyleyen fabrikanın bağlı bulunduğu şirketin sahibi Joselor Jaleco, Junco'yu daha önce ellerini makineye koymaması için uyardığını ve cenaze masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Junco'nun cenazesini fabrikadan kaldıran ekibin müdürü Ardee Porras, vücudunda herhangi bir hasar oluşmadığını belirtirken polis, ölüm nedenin nefessizlik olduğunu ihtimalinin yüksel olduğu ancak kesin sonucun otopsiden sonra belli olacağını belirtti.

NEFES ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜ

Bazı yerel kaynaklar Junco'nun ölümüne sebep olan makinenin kıyma makinesi olduğunu iddia ederken Junco'nin cenazesinin tutulduğu Porras isimli cenaze evinin sözcüsü ise makinenin et karıştırıcı olduğunu söyledi.