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Talihsiz işçi metrelerce yükseklikten düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tıkanan oluğu tamir etmek için çatıya çıkan bir işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

11.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:34Talihsiz işçi metrelerce yükseklikten düştü

'nın ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada tıkanan oluğu tamir etmek için çatıya çıkan bir işçi metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Tugay E., çatıda bulunan yağmur suyu oluğunu tamir etmek için yukarı çıktı. Talihsiz işçi çatıda bulunan şeffaf havalandırma boşluğuna basınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İşçinin yardımına arkadaşları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri işçiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adamın durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA


İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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