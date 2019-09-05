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Talihsiz işçinin parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.

05.09.2019 16:46 Talihsiz işçinin parmakları koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.

Olay Mobilya Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. İşyerinde çalışan Halid A., iddiaya göre, testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Acılar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Parmakları kopma noktasına gelen işçi kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçiyi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halid A. ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Murat Erat, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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