Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında araçta olmayan aile ferdi adam, hastaneden; önce babasının, sonra eşinin, ardından 14 yaşındaki çocuğunun ve son olarak da annesinin ölüm haberini aldı.

Kaza önceki gece 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolunun Manavgat girişinde meydana geldi. Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altındaki kaldırıma vurdu ve takla atarak beton bloğuna çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜM HABERLERİ SIRAYLA GELDİ

Kazadan sonra ilk ölüm haberi aynı gece Manavgat Devlet Hastanesinden geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden Antalya'ya nakledilmek üzereyken kalbi duran ve ambulanstan indirilip kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Talat Elmas kurtarılamadı. Talat Elmas'ın ölüm haberini alan oğlu Musa Elmas, aynı araçta bulunan annesi, eşi ve çocuğundan gelecek iyi bir haber beklemeye başladı.

Ancak Elmas'ın beklediği haber acısını iki kat artırdı. Eşi Aysel Elmas da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Bir acısını dindiremeden diğeriyle yıkılan Musa Elmas'ı yıkan haber ise bu sabah saatlerinde verildi. Yine hastanede tedavi altında bulunan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki oğlu Talat Elmas da hayatını kaybetti.

ÜÇÜ BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Arka arkaya gelen acı haberlerle ayakta durmakta güçlük çeken Musa Elmas, bugün ikindi namazını müteakip babası Talat, eşi Aysel ve oğlu Talat Elmas'ı aynı anda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verdi. Mezarlıkta yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Musa Elmas, ailesinin mezarına su dökerken dayanamayıp suyu bıraktı ve mezarın başından ayrıldı.

SON ACI HABERİ TAZİYE ÇADIRINDA ALDI

Musa Elmas, dördüncü acı haberi de yakınlarını toprağa verdikten sonra geldiği evinin önünde bulunan taziye çadırında aldı. Aynı kazada ağır yaralanan annesi Emine Elmas'ın da Antalya'da tedavi altında bulunduğu özel bir hastanede hayatını kaybettiği haberi kendisine ulaştırıldı.