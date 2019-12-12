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Talimat Başkan Demir'den geldi; Mezarlıklar yenileniyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan'da cenaze hizmetlerine yeni bir soluk geldi.

12.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:28Talimat Başkan Demir'den geldi; Mezarlıklar yenileniyor
Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan'da cenaze hizmetlerine yeni bir soluk geldi. Cenaze hizmetleri için özel bir ekip kuruldu aynı zamanda mezarlıklarda da onarım çalışması başladı. Başkan Faruk Demir, cenaze aracı dahi kiralık olan belediyede önce kiralık araç devrini kapattı.

Cenaze ve taziye evlerinin bizim kültürümüzde önemli bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Demir, merhumun ailesi ile ilgilenecek ve taziye evinde görev alacak özel bir ekip kurulması talimatını verdi.

Mezarlıklar Yenileniyor

Yine Başkan Demir'in talimatı ile Halilefendi ve Yenimahalle mezarlık alanında belediye ekipleri bakım onarım çalışmalarına başladı. İlk etapta sundurma yapılacak, musalla taşları yenilenecek ardından yerlere parke döşenecek.

Başkan Demir: " Burası güzel bir kapalı alan olacak. Kışın kar yağdığında dahi burada vatandaşımız cenaze namazını rahatlıkla kılabilecek. Halilefendi ve Yenimahalle mezarlıklarımızın girişinin üstünü kapatıyoruz. Ardından musalla taşlarını mermer ile kaplayacağız. Yerlere de parke döşenecek. Boyası badanası yapılarak hizmete kazandırılacak." Dedi.

"Çalışmalara geç kaldık"

Başkan Demir: "Hava şu an da -13 derece. Ancak kar ve soğuk olması bizim için engel değil. Cenaze hizmetlerimizi güçlendiriyoruz modernleştiriyoruz. Diğer illerde nasılda bizimde hizmet kalitemiz aynı olacak. Aslında mezarlıklarımızın yapımı 1-2 ay gecikti. Nedeni de bazı arkadaşlarımızın verdiği sözleri ötelemesi oldu. Yok seneye yapalım, yok şöyle yapalım. Ama bizim için bir haftalık iş. Biz mezarlıkların yenileme hizmetini Ardahan Belediyesi olarak üstlendik. Bütün giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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