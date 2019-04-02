Talip Bora Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP EDİRNE KEŞAN belediye başkan adayı olan Talip Bora isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. EDİRNE KEŞAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Talip Bora isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP EDİRNE KEŞAN adayı Talip Bora kimdir? BTP EDİRNE KEŞAN adayı Talip Bora yüzde kaç oy aldı?

Talip Bora Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP EDİRNE KEŞAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Talip Bora KEŞAN ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. KEŞAN ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Talip Bora adlı BTP adayı toplamda 51 adet oy sayısına ulaştı.

EDİRNE KEŞAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.