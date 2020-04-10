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Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi

Kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı aradı. Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de kalmak istemeyen Brezilyalı futbolcu, maddi açıdan tüm fedakârlıkları yaparak, Kara Kartal'a dönmek istediğini belirtti.

10.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:33

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş 'ta forma giyen ve ortaya koyduğu performansla siyah- beyazlıların yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, Beşiktaş ile temasa geçti.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e dönmek istemeyen Brezilyalı yıldız, futboldan ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aradı.

Şu anda Çin ekibi Guanhzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, Kara Kartal'a dönmek istediğini bildirirken, maddi açıdan da ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

TALISCA İÇİN 3 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Bu durum üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Camianın çok sevdiği 26 yaşındaki futbolcu için maddi formül aranmaya başladı. Guangzhou'da yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca için yönetim bütçeyi 3 milyon euro olarak belirledi. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için sponsor arayışına şimdiden başladı. Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun yeniden kiralanacağı öğrenildi.

ESKİ TAKIMI BENFICA'YI YIKMIŞTI

2016-2017 sezonu Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica ile oynanan ilk maçta Anderson Talisca eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibinin galibiyet sevinci yaşamasına son anlarda engle oldu. 26 yaşındaki futbolcu, maçın uzatma anlarında kullandığı harika frikik ile skoru 1-1'e getirmişti. Kara Kartal o sezon Napoli ve Benfica'nın ardından grubu 3. tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu.

Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Erdal Torunoğulları, Anderson Talisca, Beşiktaş, Spor
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ŞOPAR:Gelirse dadından yenmez:)
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