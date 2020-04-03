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Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan ve daha sonra Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca ülkesinde açıklamalar yaptı. Beşiktaş'la ayrılık sürecinden bahseden Brezilyalı, gelecek planlarıyla ilgili de konuştu.

03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:05

2016-17 sezonunda Beşiktaş 'a iki senelik kiralanan ve bir şampiyonluk yaşadıktan sonra Çin'e transfer olan Anderson Talisca, ülke basınına açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı kulüple olan ayrılık sürecinden bahseden Sambacı, gelecek planlarıyla ilgili de konuştu.

Kariyerine Guangzhou Evergrande'de devam eden Talisca, Çin günleriyle ilgili olarak "Çin'de gayet iyi durumdayım. 1,5 sezon geçirdim ve gollerim, asistlerim var, şampiyonluk kazandım. Çin'e gittiğimden beri mutluyum, iyi karşılandım. Sahada en iyisini vermek için mücadele ediyorum" yorumunda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜM"

Türkiye'den ayrılık sürecini de anlatan Talisca "Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek, kariyer ve hayat planlamasının bir parçasıydı benim için. Her şeyi düşündüm ve Asya'da, harika sporcularla birlikte futbol oynadığım için mutluyum" dedi.

Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm

ÇİN MİLLİ TAKIMI'NA YEŞİL IŞIK!

Çin Milli Takımı'nda oynayabileceğini dile getiren Sambacı, "Çin Milli Takımı'nda oynayabilirim, bu ihtimali yok saymıyorum. Teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak tabii ki hayalim ailemin ülkesinin milli takımının formasını terletmek. Ancak başka ülkelerin formalarını giyen birçok oyuncu örneği var. Teklif gelmeden konuşmak çok doğru değil" ifadelerini kullandı.

Talisca sözlerini "Bateri çalmak benim hayalim. Futbol dünyasına girmeden önce müzik yapıyordum ve futbola girince de müziği unutmadım. Arkadaşlarımla eğleniyoruz ve bu sektörde iş dünyasına da girebilirim. Kendimi geliştirebilirim" diyerek noktaladı.

Talisca’dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm

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