Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket
- Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket Talisca, Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı.
23.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:02
- Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareketTalisca, Benfica 'ya attığı golün dövmesini yaptırdı
İSTANBUL - Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı. Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan, şu anda ise Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao'da oynayan Talisca'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 2016 yılında eski takımı Benfica'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.26 yaşındaki oyuncu, yeni dövmesinin videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
İSTANBUL - Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı. Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan, şu anda ise Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao'da oynayan Talisca'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 2016 yılında eski takımı Benfica'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.26 yaşındaki oyuncu, yeni dövmesinin videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Guangzhou, Benfica, Spor