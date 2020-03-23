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Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket

- Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket Talisca, Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı.

23.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:02
- Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket
Talisca, Benfica 'ya attığı golün dövmesini yaptırdı
İSTANBUL - Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan, şu anda ise Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao'da oynayan Talisca'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 2016 yılında eski takımı Benfica'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.
26 yaşındaki oyuncu, yeni dövmesinin videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Talisca’dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Guangzhou, Benfica, Spor

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