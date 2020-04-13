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Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim

Beşiktaş taraftarının geri dönmesini dört gözle beklediği Anderson Talisca, kariyer planları ile ilgili "2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Bir gün Bahia'ya geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

13.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:12

Beşiktaş taraftarının geri döneceğine dair büyük bir beklentiye girdiği Anderson Talisca'da flaş açıklamalar geldi.

Beşiktaş'a dair yaptığı sosyal medya paylaşımları ile siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yaratan Brezilyalı futbolcu, ülke basınına verdiği röportajda Guangzhou Evergrande'de mutlu olduğunu belirterek "2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. 1.5 sezonda goller, asistler ve şampiyonlukla adapte oldum. Bir futbolcu başka ne ister ki? Tanrı'ya şükürler olsun burada da tarih yazıyorum ve kulüpte edindiğim birçok arkadaşım sayesinde sağlam kalmak için çok motive oldum. Arkadaşlarım, Çin'e iyi adapte olmamda çok önemli bir faktör oldu. Sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Gelecekte dolaşmıyorum. Daima elimden gelenin en iyisini şimdi vermeyi düşünüyorum çünkü Tanrı'nın beni iyi yapacak yollara götüreceğini biliyorum. Burada mutluyum. Ayrılmayı düşündüğüm bir kulüpte oynamanın haksızlık olacağını düşünüyorum. Evergrande'ye odaklanmış haldeyim" ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN İLHAM ALDI, EKİP KURDU

Talisca, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan ilham alarak kendi sağlık ekibini oluşturduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, profesyonel bir sporcu olarak tanımladığım bir ihtiyaçtan yola çıktı. İmaj menajerim Jiovani Soeiro ile konuşurken, Cristiano Ronaldo örneğine ulaştık. Takip edilmesi ve referans olması gereken bir şey olduğunu fark ettik. Sonra sağlık departmanını kurduk ve yapıyı oluşturdular."

"İDOLÜM RİVALDO"

"Benim büyük idolüm her zaman Rivaldo'ydu. Bunu asla saklamadım. Ama tabii ki; çalışma, odaklanma ve disiplin gibi konulara ilham olan Cristiano Ronaldo gibi referanslar da var."

"BİR GÜN BREZİLYA'YA DÖNECEĞİM"

"Bahia'daki her şeyi gerçekten özledim. Taraftarları, kulübü, insanları, ailemi ve iklimi... Fakat bunlar profesyonel oyuncu olmanın zorlukları ve erkenden buna alışıyoruz. Bununla yüzleşmem gerektiğini biliyordum ve çok iyi karşıladım. Bir gün geri döneceğim, bu arada Guangzhou'da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."

Talisca’dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya’ya döneceğim
Etiketler: Anderson Talisca, Brezilya, Beşiktaş, Spor
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