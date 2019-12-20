Talisca'dan transfer açıklaması: Manchester United'a gidecektim, teklif gelince Çin'i seçtim

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş formasını da terleten, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande için top koşturan Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu. Sporx'te yer alan habere göre Talisca, "Büyük bir sakatlıktan sonra toparlanma süresi biraz uzun sürdü ama iyi olmaya çalışıyorum. Endişem yok. Taraftarlar sakatlıktan sonra iyileşirken bu sürece bakmıyor. Tamam taraftarları anlıyorum ama ben kendi yeteneğimi biliyorum." dedi.

"ÇİN'İ SEÇTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Kariyerimde sadece iki kere sakatlandım bu da onlardan biriydi. Fedakarlık yaparak oynadım, tekrar sakatlandım. Sakat sakat oynamasaydım böyle uzun bir süreçle karşılaşmazdım. Şu andaki en büyük hedefim Guangzhou Evergrande ile bütün kupaları kazanmak. Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim. Burada kazandığım para aileme fazlasıyla yeter." diye konuştu.