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Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi

Beşiktaş'ta müthiş bir performans sergilemesinin ardından Çin'e giden Talisca için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Çin'den ayrılmak için menajerine talimat veren Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye önerildi. Talisca'nın transferinde en büyük sorunsa yıllık 10 milyon euroluk kazancı.

14.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:31

Daha önce forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı öğrenildi..

YILLIK KAZANCI 10 MİLYON EURO

Çin Ligi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi. Çin'de senelik 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu ülkeden ayrılmak için maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi..

24 MAÇTA 15 GOL ATTI

Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou'da vazgeçilmezler arasında yer alan Talisca, bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Profesyonel kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou formaları giyen Anderson Talisca, toplam 233 resmi karşılaşmaya çıktı.

YALNIZCA 1 KIRMIZI KARTI VAR

Bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, 28 de asist yaptı. Kariyerinde yalnızca 1 kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu, 40 kez de sarardı.

BEŞİKTAŞ'TA MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

Anderson Talisca, Beşiktaş'ın 2016-17 sezonu şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Forma giydiği 22 lig maçında 13 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı, 2 de asist yapmıştı. Sambacı, bir sonraki sezon ise siyah-beyazlı formayla 33 Süper Lig maçında 14 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
YAVHEEEEE:Talisca paracıdır parayı kim verirse taliscayı o oynatır diyeyim bari
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1234:Bırakın artık şu yalan haberleri
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GS Lİ:10M YILLIK ÜCRETİ ANCA GÖTÜ YERE YAKIN TOP BİLMEZ ÇİNLİLER VERİR. HAYIRDIR SEN ?
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GÜNEY:FB. MİZE HAYIRLI OSUN DİYELİM. .
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METİN:BİZİM TAKIMLAR ONA EN FAZLA 4 MİLYON VERİR ` AZ ALACAGI LİGE GELMEZ 6 7 VEREN BİR LİGE GİDER VEREN OLUR EN KÖTÜ
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SON ÜLKÜCÜ:talisca haberleri çıktığına göre menejerler iş peşinde
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ERCAN:Hepsi haber de yazdığı gibi bir iddaa ama gerçek olan talisca çinde çok mutlu yılda sponsorlar hariç 10 milyon euro alıyor , bu neden ile talisca gelmez. Bjk , Gs veya Fb Talisca''yı transfer de edemez , kiralıyamaz da
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