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Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Beşiktaşlı taraftarların yollarını gözlediği Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir taraftarın, 'Geliyor gönlümün efendisi' yazılı gönderisini kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşan Brezilyalı yıldız, adeta transfer mesajı verdi.

11.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:20

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nı arayarak siyah beyazlılara dönmek istediği ortaya çıkmıştı. Anderson Talisca'nun paylaşımı 'Beşiktaş'a geliyor' iddialarını güçlendirdi.

SERGEN YALÇIN VE ERDAL TORUNOĞULLARI'NI DA ETİKETLEDİ

Bir taraftarın, 'Geliyor gönlümün efendisi' yazılı gönderisini kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşan Brezilyalı yıldız, adeta transfer mesajı verdi.

Gönderinin altında Beşiktaş, Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın'ın etiketlenmesi dikkat çekti.

Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca’nın ’Geliyor gönlümün efendisi’ paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Etiketler: Erdal Torunoğulları, Anderson Talisca, Instagram, Beşiktaş, Spor
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