Tam 11 Araç Kundaklandı

İstanbul Sultangazi
'de park halindeki 11 otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2506 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki araçları tek tek ateşe verdi. Kundakçılar çevredekilerin görmesi üzerine kaçtı. Durum hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yanan araçlar evlerden bidon ve kovalarla getirilen sularla söndürüldü. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen araçları tek tek kontrol etti. Polis
ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kundaklanan 11 araç incelendi.
Olay yeri incelemelerini tamamlayan ekipler, kaçan kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
İstanbul,Sultangazi
25 Kasım 2018 Pazar 08:56