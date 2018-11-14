Tam Bir Başarı Hikayesi: Bilecik'te Ürettiği Salyangoz Dolmalarını 5 Milyon Dolara Fransa'ya Satıyor

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve 'Kara Salyangozu Dolması' üreten İşleme Tesisi Müdürü Yılmaz Akın, " Fransa'ya 5 milyon dolar tutarında yıllık ihracatımız var" dedi.

YILDA 90 MİLYON TANE ÜRETİLİYOR

Fransa'ya ihracat ağırlıkta olan fabrikada, kara salyangozu işleme ünitesi olarak çalışmakta olduğunu anlatan Yılmaz, 70 kalifiye personele istihdam sağladıklarını söyledi. Yılda 90 milyon salyangozun işlendiği bu tesislerde üretilen ürünlerden Fransa'ya 5 milyon dolar tutarında ihracat yapıldığını söyledi.

YILDA 45 TIR İHRACAT

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bize gelen salyangozlar son ürüne çevriliyor. Burada pişirilmesi, kalibre edilmesi, daha sonradan tekrar etin kabukla birleştirilip içine özel tereyağlı sosunun da konulup yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. İşimiz çok meşakkatli olmakla birlikte keyifli. Ürettiğiniz üründen başarı almak ve Türkiye için faydalı olmak sevindiriyor. Yılda 45 tır gibi bir ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

BAKANLIK DESTEK VERDİ

Fabrikayı ziyaret ederek Müdür Yılmaz'dan bilgi alan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Necmettin Yoldaş ise; "Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar 9'uncu etabından yararlanan ilimiz 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kara salyangozu dolması üreten et işleme tesisi ziyaret ettik. İlimizde yapılan tarımsal yatırımları her zaman destekledik. Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar Kapsamında Teknoloji Yenilemesi, Kapasite Artırımı ve Soğuk Hava Deposu Projesi ile 2010 yılında 5'inci etapta ve 2015 yılında 10'uncu etapta hibe ödemesi yapıldı" dedi.