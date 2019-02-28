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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, tam bir bek oyuncusu olmadığını belirterek, "Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahte bir bek oyuncusu olarak sahadaydım." dedi.Nabil Dirar, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile oynadıkları 3-0 geriden gelerek 3-3'le sahadan ayrıldıkları derbiyi hayatı boyunca unutmayacağını aktararak, "O akşamki yaşadıklarımız kelimelerle ifade edilemez. Maçın iki yarısında tamamen alakasız iki görüntü çizdik. Böyle derbiyi 3-0'dan 3-3'e getirmek sıra dışı. Çok koşmamız çok mücadele etmemiz gerekti. Soyunma odasında konuşmalar ve değişiklikler oldu. En azından bir puan aldık. 3-0'dan bu duruma getirmek, hiç de kolay değildi." ifadelerini kullandı.Maçın ikinci yarısında sağ bekte görev aldığı hatırlatılan Dirar, "Hem savunma hem hücum yapabilen bir oyuncuyum. Aslında tam bir bek oyuncusu değilim. Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahte bir bek oyuncusu olarak sahadaydım. Çok fazla öne çıkan biriyim. Hocamızın isteği de bu yönde oldu. Golü erken atınca fizik olarak Beşiktaş'tan daha iyi olduğumuzu gördük. Denedik. Galibiyetle de dönebilirdik ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.