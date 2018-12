Tam Bir Örnek Aile, Anne Baba Hakem, Çocuklar Şampiyon

09 Aralık 2018 Pazar 10:29



Elazığ'da satrancı yaşam biçimi haline getiren 5 kişilik Tetik ailesi, turnuvalarda 26 kupa, 75 madalya ve 30 başarı belgesi kazandı.Elazığ'da ikamet eden 5 kişilik Tetik ailesi, 15 yıldır satrançla iç içe yaşıyor. Polisliğin yanı sıra satranç hakemliği yapan Mustafa ile eşi Vildan Tetik'in 3 çocuklarına da öğrettikleri hobileri evlerinin vazgeçilmezi oldu. Tetik çiftçi, haftanın belirli günleri evde satranç oynayarak boş zamanlarını değerlendiriyor. Her ferdinin birçok turnuvada derece elde ettiği aile, şuana kadar 26 kupa, 75 madalya ve 30 başarı belgesi kazandı.Polislik mesleğinin yanı sıra satranç hakemliği de yaptığını belirten Mustafa Tetik, "Ayrıca satranç oynuyorum. Satrançla çocuklarımı ve gençleri kötü alışkanlıktan koruyorum. Çocuklarım satranç oynadıktan sonra derslerinde daha da başarılı oldu. Ben bir baba olarak çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için satranç gibi sporlarla uğraşması gerektiğini herkese öneriyorum" dedi.Satranç hakemliği yapan ve ailece bu sporla ilgilendiklerini ifade eden anne Vildan Tetik, "3 oğlum da satrançla ilgileniyor. Çocuklarımla 3-4 yaşlarından beri evin içerisinde oynuyoruz. Çocuklarımı turnuvaya götürüyorum. Bu benim için çok anlamlı, çünkü vakitlerini internette, televizyon izlemek yerine hafta sonlarını yoğun ve her kültürden arkadaş edinerek satranç oynuyorlar" diye konuştu.Zaman zaman her evde olan tartışmaların kendilerinde de yaşandığını anlatan Tetik,"Tartışmanın boyutu ve konusu ne olursa olsun bizde her zaman mantık galip geliyor. Değerlendirme yapılıyor. Küskünlük ve dargınlık olmuyor. Ben de bunu satranca bağlıyorum" ifadelerini kullandı.Satranca hakem, sporcu ve öğretmen olarak devam ettiğini söyleyen çocuklardan Süleyman Nevfel Tetik, "Ailece satrançla uğraşmamız benim için büyük bir avantaj. Akşamları evimizde satranç oynayarak kendimizi geliştiriyoruz. Okulum açısından da satrancın bana çok büyük bir etkisi oldu. Okuduğum bölüm sayısal bir bölüm olduğu için derslerimde çok büyük bir avantaj sağladı. Satranç sosyal çevre açısından da çok iyi oldu. Çeşitli kişilerle tanıştım ve çok iyi ilişkiler kurdum. Satranç benim için bir yaşam felsefesi oldu" diyerek düşüncelerini aktardı. - ELAZIĞ