Tam bitti derken yeniden başladı: Çin’de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm

Çin'in Vuhan kentinde uygulanan karantinada, evde yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler tespit edilmeye başlandı. Vuhan'da bir günde bin 290 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve Çin'de toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye yükseldi.

YETERSİZ SAĞLIK SİSTEMİ NEDENİYLE EVLERDE ÖLENLER TESPİT EDİLMEYE BAŞLANDI

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

EVDE ÖLEN HASTALAR KAYDA GİRMEDİ

Vuhan'daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333'e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.