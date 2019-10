Tam Faktoring 35'inci şubesini Diyarbakır'da açtı

KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan Tam Faktoring, 35'inci şubesini Diyarbakır 'da açtığını duyurdu. Diyarbakır'ın ilk faktoring şubesini hizmete sunduklarını belirten Tam Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı , "Bölge halkına istihdam imkanı sağlarken yerel ekonomiye de katkı sağlayacağız" dedi.Kurulduğu 2012 yılından bu yana hızlı bir büyüme stratejisiyle faktoring sektöründe aktif müşteri sayısı açısından sektör lideri konumuna ulaşan Tam Faktoring, 35. şubesini Diyarbakır'da hizmete açtı. Her yıl ortalama yüzde 80 büyüme kaydeden şirket, Diyarbakır ile birlikte Türkiye genelinde 22 farklı ilde 600'ü aşkın çalışanı ile KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına destek oluyor."Diyarbakır'ın ilk faktoring şubesi"Açılış töreninde konuşan Tam Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı; "Tam Faktoring, KOBİ ve esnafımızın faturalı alacaklarını devir alarak kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılama hedefi doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Banka dışı finansal kurumlar arasında bir ilk olan Ar-Ge merkezinde geliştirdiğimiz dijital çözümlerimizi, yaygın şube ağı ve satış ekibimizle destekleyerek, müşterilerimizin taleplerini en hızlı şekilde cevaplıyoruz. 2019 yılında personel sayımızı yüzde 20 arttırıp, 3 yeni şube açarak kapamış olacağız. Büyümeye devam etmemiz ve Diyarbakır'da ilk faktoring şubesini açıyor olmamız bir taraftan Türkiye ekonomisine, diğer taraftan da bu şehre olan inancımızın göstergesi. Ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi "Diyarbakır'ı sevmek bir vazife ve hem de ihmal edilmeyecek mukaddes bir vazifedir" dedi."Faktoring sektöründeki her 3 müşteriden biri Tam Faktoring ile çalışıyor"Diyarbakır şubesiyle bölgeye katkı sunacaklarını belirten Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise şunları aktardı: "Sektördeki en fazla müşteriye sahip faktoring şirketi olarak, Güneydoğu'da Gaziantep ve Urfa'nın ardından tecrübeli bir şube müdürü ve ekiple, artık Diyarbakır'dayız.Tam Faktoring olarak 600 kişilik büyük bir kadroyla müşterilerimizin tam zamanında tam yanında olmaya devam ediyoruz. Ayrıca 'Tamasor' mobil uygulamamız ile müşterilerimizin 7/24 çeklerini hızlıca sorgulamalarını sağlıyoruz. Bugün sektördeki her 3 müşteriden bir tanesi Tam Faktoring ile çalışıyor.""İlk 9 ayda 65 bin farklı firmaya dokunarak 30 bine yakın işlem gerçekleştirdik"Tam Faktoring'in büyümesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Hayati Çelikcan; "İşlem hacminden çok müşteri sayısına önem veren bir şirketiz. 2019 yılının ilk 9 ayında 65 bin farklı firmaya dokunarak 30 bine yakın işlem gerçekleştirdik. Yeni açtığımız şubelerle büyümeye devam edeceğiz. 2019 yılının sonuna kadar 36. şubemizi açmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL