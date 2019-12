"Tam O An" fotoğrafları İLEF'te ders materyali olarak kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tam O An" fotoğraf yarışmasında sergilenmeye değer görülen fotoğrafları, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders materyali olarak kullanılmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ve İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Abdülrezak Altun'a teslim etti.

Bakan Turhan, İbiş ve Altun'u makamında kabulünde yaptığı konuşmada, geçen yıl yapılan "Türk Telekom Tam O An" fotoğraf yarışmasında sergilenmeye değer görülen fotoğrafların, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sergileneceğini söyledi.

Söz konusu fotoğrafların sergilenmesinin yanı sıra fakültede derslerde de materyal olarak kullanılacağını belirten Turhan, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yarışmayı uluslararası düzeyde yapmayı düşündüklerini bildirdi. Turhan, "Ülkemizin güzellikleri ve değerlerinin fotoğrafçılık sanatıyla beraber tanıtılmasıyla hem sanata hem de ülkemize hizmet edilecek." dedi.

Turhan, bundan sonraki süreçte yapılan çalışmaları kollamak, gözetlemek ve değerlendirmenin kendilerine düştüğünü ifade etti.

"Müzeler, sergiler ve koleksiyon yarışmaları toplumun hafızasıdır"

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş de öğrencileri ve mezunlarının sosyokültürel gelişmesine önem verdiklerini dile getirerek, bunun temelinde yatan kültür ve sanat bilincinin yükseltilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu bilinç yükseldiğinde insanlığın ve çevrenin bütünleştiğini belirten İbiş, "Bu tür etkinlikler sosyal sorumluluktur ve toplumsal farkındalık bakımından da önemlidir. Bu bağlamda Sayın Bakanımızın ne kadar önem verdiğini biliyorum. Özellikle engellilerle ilgili yaptıklarınız, sosyal fakındalık ve toplumsal bilinç için çok önemli. Bu onun devamı gibi. Bunun, üniversite içinde yer alması hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın konuya hassasiyetini gençlerimize aktarma fırsatı verecek hem de gençlerin toplumdan gelen eserleri yorumlama ve bakışlarını geliştirecek." diye konuştu.

İbiş, bu tür etkinliklerin çoğalmasını ve diğer kurumlara da örnek olmasını temenni etti.

Ankara Üniversitesi bünyesinde 14 müze bulunduğunu ifade eden İbiş, müzeler, sergiler ve koleksiyon yarışmalarının toplumun hafızası olduğunu, kuşakları bir araya getirdiğini, nesilleri birleştirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan, "Tam O An" yarışmasında birinci seçilen fotoğrafı, Rektör İbiş ve Dekan Altun'a hediye etti.

