Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal kırsalında kaçak kazı yapan 2 kişiyi tüm teçhizatlarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

07.08.2019 11:17 Tam teçhizatlı kazıcılar suçüstü yakalandı
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Turhal kırsalında kaçak kazı yapan 2 kişiyi tüm teçhizatlarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler bölgede kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi. İlçeye bağlı Kızkayası köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 500 gram güherçile, 500 gram kükürt ve kazıda kullanılan bir çok alet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemler yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Turhal, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:15   Mersin'de orman yangını
12:12   MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
12:10   İçişleri Bakanlığı: "2019'un ilk 7 ayında 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı"
12:09   Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termus bardak yakalandı
12:06   Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
12:05   Alanya'da otomobilden uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
12:05   Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı