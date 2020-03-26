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150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarı mültecinin geçiş yaptığını ifade etti.

26.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:14

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin bir şekilde mücadele ederken, kamuoyunun ilgisinin azaldığı bir diğer konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hatırlattı. Özel bir TV kanalında canlı yayına katılan Bakan Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan 'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de bir canlı yayına katıldı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Soylu, İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte 150 binin üzerinde göçmenin Yunanistan'a geçiş yaptığını söyledi.

4 BİN 600 KİŞİ PAZARKULE ÖNÜNDE BEKLİYOR

Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor" şeklinde konuştu.

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150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye’den ayrılarak Yunanistan’a geçiş yaptı
Etiketler: Süleyman Soylu, Yunanistan, 28 Şubat, Türkiye, Güncel

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Unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti?

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