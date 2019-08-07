TAMAMI FTP'DE.

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07.08.2019 11:55
Güncel
Kaynak: DHA
Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı
Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları
Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi
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Dicle Elektrik kaçak tüketimi önlemekte kararlı
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Antalya'da dolu yağışı meyve ve sebzelere zarar verdi
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