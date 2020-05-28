Tamamlanan "Kanal Korkuteli Projesi"yle tekne gezisi keyfi

Antalya'da denizle bağlantısı bulunmayan Korkuteli ilçesi, yaklaşık 23 bin metrekarelik alanda yapılan Kanal Projesi ile tekne gezisi imkanı sunuyor.

28.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:42
Antalya'da denizle bağlantısı bulunmayan Korkuteli ilçesi, yaklaşık 23 bin metrekarelik alanda yapılan Kanal Projesi ile tekne gezisi imkanı sunuyor.
İlçede dere ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, yaklaşık 3,5 ay önce Kanal Korkuteli Projesi'nin temelleri atıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde tüm tedbirler alınarak devam eden çalışmalar tamamlandı.
22 bin 700 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen kanalda, yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde tekne gezinti alanı oluşturuldu.
Kanal Projesi'nin birinci etabını oluşturan ve Yörük yaşamını yansıtan açık ve kapalı müze yapıldı. Ayrıca vatandaşların keyifle vakit geçirecekleri yürüyüş alanları, oturma grupları ve oyun alanları da tamamlandı.
Her akşam belirli saatlerde ses ve ışık gösterilerinin yapıldığı kanal, vatandaşların beğenisini topluyor.
Kanal, açılış töreniyle hizmete girdi. Törende vatandaşlara sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve maske takmaları uyarısı yapıldı.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yapılan kanalın açılış töreninde, seçim öncesi vadettiği projelerini tek tek hayata geçirdiğini söyledi.
Kanal Projesi'nin de ilçenin çehresini değiştirecek önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan İşlek, "Korkuteli artık çekim merkezi haline gelecek. Proje, ilçenin ticaretine, sosyal hayatına, çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak. Bu can bu bedende olduğu sürece, benim gecem de gündüzüm de Korkuteli. Projelerimizle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
İşlek, çalışmalarında kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve milletvekillerine teşekkür etti.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit de ilçe açısından önemli bir projeye imza atıldığını dile getirdi.
Açılışta, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev de yer aldı.
Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından yapılan duanın ardından tekne gezintisi gerçekleştirildi. Tamamlanan ’Kanal Korkuteli Projesi’yle tekne gezisi keyfi

Kaynak: AA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, MHP, Güncel, Haber

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