Tamamlandığında üreticilere her yıl 2 milyon daha fazla kazandıracak

1810 dekar araziye can suyu verecek Manisa Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nın yüzde 25'i tamamlandı. Üreticiye her yıl yaklaşık 2 milyon lira daha fazla kazandıracak projede hedef yıl sonuna kadar gövde dolgusunu bitirmek.Havaların ısınmasıyla birlikte inşa çalışmaları yeniden hızlanan Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı'nda yüzde 25 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. Projede şu ana kadar yaklaşık 26 bin metreküplük gövde dolgusu bitirilirken, yıl sonuna kadar 130 bin metreküplük dolgunun tamamının bitirilmesi hedefleniyor.2021 yılında tamamlanacakHorzum-Alayaka Barajı'nın son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "1300 kotlarındaki inşaat alanında kış ayları oldukça sert geçiyor. Bu nedenle inşaat soğuk dönemlerde istediğimiz hızla ilerleyemiyor. Ancak yaz aylarıyla birlikte çalışmaları hızlandırdık. Yıl sonunda kadar barajın gövdesindeki dolgu işlemlerini tamamlayarak, bahar aylarıyla birlikte beton kaplama çalışmalarına başlamak istiyoruz" diye konuştu.Horzum-Alayaka Barajı'ndaki çalışmalar biter bitmez sulama şebekesi için çalışmalara başlanacağının altını çizen Ali Fuat Eker projeyi 2021 yılı ortalarında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Eker, "Önümüzdeki yıl beton kaplamaları bitirerek, 2020 sonunda barajı su tutulabilir hale getirmek istiyoruz. Projenin tamamı ise 2021 haziranında tamamlanacak" dedi.2 milyon lira kazandıracakAlaşehir Horzum-Alayaka Köyü'nün 6 kilometre güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için 130 bin metreküp dolgu yapılacak.740 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı 2019 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 926 bin lira daha fazla kazandırması bekleniyor. - MANİSA