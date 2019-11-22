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Tamamlanmayan yola tepki

Batman-Kozluk karayolunda devam eden asfaltlama çalışmalarının bitmemesine vatandaşlar tepki gösterdi.

22.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:50Tamamlanmayan yola tepki
Batman- karayolunda devam eden asfaltlama çalışmalarının bitmemesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kozluk ilçesine bağlı köyü sakinleri, uzun süredir yapımına devam edilen yoldaki çalışmalarda sona gelinmediğini belirterek, yolun bir an önce bitirilmesini istedi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan çalışma nedeni ile kaza yaşandığını ve bu nedenle bir kişinin öldüğünü savunan vatandaşlar, yolda gerekli önlemlerin de kendileri tarafından alındığını kaydetti. Bölge halkı, yolun bir an önce tamamlanarak faaliyete girmesi için yetkililere çağrıda bulundu. - BATMAN

Devecik, Batman, Kozluk, Güncel

Kaynak: İHA

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