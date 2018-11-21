Tamamlayıcı Besinlere Geçiş, Annelere Heyecan Veren Dönem!

"TAMAMLAYICI BESİNLERE GEÇİŞ İÇİN BEBEĞİN FİZYOLOJİK YAPISI HAZIR OLMALI"

Prof. Dr. Garipağaoğlu, tamamlayıcı besinlerin başlanabilmesi için bebeğin fizyolojik olarak böbrek, sindirim ve merkezi sinir sistemi işlevlerinin gelişmiş olması, itme refleksinin geçmiş olması, desteksiz oturması, bir başkası yemek yerken kaşığı izlemesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Tamamlayıcı besinlerin besleyici, uygun yapıda, çok fazla sıcak ya da soğuk olmayan, bebek tarafından kolay yenebilir olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Garipağaoğlu "6-12 ay döneminde bebeğe verilecek tamamlayıcı besinler tuzsuz ve şekersiz olmalı. Tamamlayıcı besinlerin gündüz saatlerinde, bebeğin hareketli olduğu zamanlarda verilmesi uygun olur. Az miktarda ve tek bir besin şeklinde başlanması en önemli püf noktası" diyor.

"BEBEKLERE KAHVALTIDA YUMURTA, PEYNİR VE PEKMEZ VERİLEBİLİR"

Dokuzuncu ve on ikinci aylar arasında bebeklere öğle öğünlerinde az tuzlu, az yağlı, az salçalı, az baharatlı ev yemekleri verilebileceğini dile getiren Garipağaoğlu, "Bu dönemde sabahları kahvaltıda yumurta sarısı ile birlikte az tuzlu peynir ve 1 tatlı kaşığı pekmez de verilebilir.Süt ürünlerinden yoğurdun evde mayalanmış olmasının tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yumuşak yapısı ve düşük tuz oranı ile Sürmeli peynir bebek ve küçük çocukların beslenmesinde yer alabilir" dedi.