Tamara'nın Çığlıkları" Ankara'da Sergilendi

Tamara'nın Çığlıkları oyunu Ankara
'da sahnelendi. Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
'nun, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıfınca (TAKSAV) düzenlenen 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde, Canan Aksoy
'un yazdığı, yönetmenliğini Ata Aksoy'un yaptığı ve kadınların yaşadığı sorunların ele alındığı Tamara'nın Çığlıkları oyununun sergilediği belirtildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Diyarbakır,Şehir Tiyatrosu,Ankara
11 Aralık 2018 Salı 14:40