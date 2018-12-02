Tambur, Saz ve Çengin Birleştiği Enstrümana Yoğun İlgi

02 Aralık 2018 Pazar 11:04



02 Aralık 2018 Pazar 11:04

BÜLENT MAVZER - Nahçıvan'da, müzik öğretmeni ve saz ustası İhtiyar Seyidov'un tambur, saz ve çengi tek müzik aletinde birleştirerek yaptığı "Türk Dünyası Birliği" isimli enstrüman, sergilendiği müzede özellikle Türk dünyasından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde yaşayan saz ustası İhtiyar Seyidov tarafından tambur, saz ve çengin birleştirilmesiyle yapılan enstrüman, Nahçıvan'daki Antik Müzik Aletleri Müzesi'nde sergileniyor.Türk dünyasında geçmişten bugüne uzanan müzik aletlerinin birleştirilmesiyle tasarlanan ve müzedeki en nadide eserlerden olan "Türk Dünyası Birliği" adlı müzik aleti, Türkiye'nin yanı sıra Türk cumhuriyetlerinden müzeye gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor.Müzenin atölyesinde 30 yıldır çalışıp eski enstrümanları restore eden İhtiyar Seyidov, ürettiği enstrümanı ziyaretçilerin ilgisine sunarken bir yandan da çeşitli parçalar seslendirerek küçük çaplı konser veriyor.Seyidov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı müzik aletinin Türk dünyasındaki birliğin sembolü olduğuna inandığını ifade ederek, bu enstrümanın ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.Türk dünyasının 3 sazını tek sazda birleştirdiZiyaretçilerin enstrümanı beğeniyle dinlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Seyidov, "Türk devletlerinde kullanılan ve geçmişten günümüze kadar en fazla değer gören telli sazlardan 3'ünü tek sazda birleştirerek dünyaya sundum." dedi.Seyidov, bu enstrüman ile hem yeni bir müzik aleti yapmayı hem de Türk dünyasına birlik mesajı vermeyi hedeflediğine işaret ederek, "Üç sazı bir sazda birleştirmedeki niyetim, dünyadaki bütün Türk devletlerinin köklerinin aynı olduğu mesajını vermek içindir. Bütün Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasını istiyorum. Bu manada Türk devletlerinin birliği için böyle bir müzik aleti ürettim." diye konuştu.Türk dünyasında müziğin büyük yer tuttuğunu ve başarılı müzisyenlerin yetiştiğini hatırlatan Seyidov, "Nahçıvan'a nereden bir Türk asıllı misafirimiz gelip müzeyi ziyaret etse bu sazı onlara tanıtıp küçük konser vererek sesini dinletiyorum. Herkes sazdan memnun kalıp fotoğraf çektiriyor. Müzeye gelenlerin önce sazı görmek istemesi beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı."Üç sazı bir arada görünce çok şaşırdım"Türkiye'den müzeyi ziyarete gelen Erhan Hacıkasımoğlu da Nahçıvan ziyareti kapsamında geldiği müzedeki Seyidov'un sazının dikkatini çektiğini dile getirdi.Hacıkasımoğlu, Azerbaycanlıların tarih boyunca sanat ve Türk kültürüne değer veren bir millet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Üç boyutlu sazı ilk kez görüyorum. Seyidov'u tebrik ediyorum, benim de antik müzik aletlerine ilgim çok büyüktür, ben de tar çaldım. Kültürümüz olan 3 sazı aynı enstrümanda görmek çok hoşuma gitti. Türklerin 3 sazının bir arada olması çok önemli. Sahnede bir müzisyenin bu sazları aynı enstrümanda çalması çok ilginç."