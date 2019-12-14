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Tamer Avcı: "Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Biz topa daha çok sahip olduk. Planladığımız şekilde oyun gelişti.

14.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:08Tamer Avcı:
Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Biz topa daha çok sahip olduk. Planladığımız şekilde oyun gelişti. Gol attıktan sonra skoru koruma yoluna gittik. Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde 'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Son maçında Ümraniye'ye 3 gol atan iyi bir takımla oynadık. Rakibin kazanmaya ihtiyacı vardı bizim de kazamaya ihtiyacımız vardı. Biz topa daha çok sahip olduk. Planladığımız şekilde oyun gelişti. Gol attıktan sonra skoru koruma yoluna gittik. Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

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