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Tamer Avcı: "Gençlerimize önem verdik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 4-0'lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.

18.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:50Tamer Avcı:
Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta 'ye karşı alınan 4-0'lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz ilk maçta 4-0'dan dolayı Fenerbahçe'nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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