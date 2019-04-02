Tamer Kanber Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tamer Kanber oldu. DSP adayı Tamer Kanber, Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Balıkesir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tamer Kanber ile ilgili seçim sonuçları ve Balıkesir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı Tamer Kanber oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Balıkesir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Balıkesir aday yarışı ve Balıkesir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Balıkesir Seçim Bilgileri

Balıkesir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Balıkesir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Balıkesir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

Balıkesir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kanber Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Tamer Kanber, Balıkesir yarışında % 0,75 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Tamer Kanber toplamda 5.880 adet oy sayısına ulaştı.

Tamer Kanber Kimdir?

Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Uyesi, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Uyesi, Balıkesirspor As Başkanı, BJK Beşiktaş Kongre Delegesi, 20. ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyon Uyesi'dir.

DSP Balıkesir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.