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Tamer Karadağlı'dan güldüren çıkış: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim

Yıllardır Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterini oynayan Tamer Karadağlı önceki gün sunuculuk yaptığı ödül töreninde Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü aldığı günden bu yana Bilginer ile karıştırıldığı için sürekli tebrik mesajları aldığını söyledi.

12.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:18

Çocuklar Duymasın adlı dizide 17 yıl karı-kocayı oynayan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Altuğ ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karadağlı, kendisinin Haluk Bilginer'le karıştırıldığını ve bu sebepten dolayı günlerdir tebrik mesajları aldığını anlattı.

"HALUK BİLGİNER'İN ÖDÜLÜNÜN EKMEĞİNİ BEN YİYECEĞİM"

Posta'da yer alan habere göre: Muhabirlerle sohbet eden Tamer Karadağlı, gecede Haluk Bilginer'in Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasıyla ilgili konuştu. Yıllarca Çocuklar Duymasın'da Haluk karakterini oynayan 52 yaşındaki oyuncu "Haluk Bilginer, Emmy Ödülü aldı, günlerdir ben tebrikleri kabul ediyorum. Tebrik mesajı yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim" dedi.

EMMY ÖDÜLÜ ALDI

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

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Tamer Karadağlı'dan güldüren çıkış: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim

Tamer Karadağlı, Haluk Bilginer, Pınar Altuğ, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
BRAVO:tebrikler
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VATANDAŞ:millet ne beyinsiz arkadaşım
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SAKARYALI HATUN:Daha çok Mansur Yavaş haberleri, görmek istiyorum. :)))
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SAKARYALI HATUN:Sesli güldüm. :)))))
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