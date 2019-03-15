Tamer Karadağlı'dan Şaşırtan İtiraf: Çocuklar Duymasın'ın Kadrosuna Yanlışlıkla Dahil Oldum

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Karadağlı, dizi hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaparak kadroya yanlışlıkla dahil olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN'A YANLIŞLIKLA DAHİL OLDUM"

Çocuklar Duymasın'ın sezon finalinde herkesi büyük sürprizlerin beklediğini söyleyen Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın'a yanlışlıkla çağrıldım ve kadrosuna dahil oldum. O zaman en çok izlenen dizilerden biri Asmalı Konak'tı. Abdullah'la konuştuğumuz da 'Seymen Ağa için düşündüğümüz karakter sensin' dedi ama o rol Özcan Deniz'e gitti."

"TELEVİZYONDA SANAT DEĞİL TİCARET YAPIYORUZ"

Sunucuların verdiği bir röportajda 'Şöhret için oynuyorum' sözünün hatırlatılması ile sözlerine devam eden Karadağlı, "Ben parayla besleniyorum. Para almasam da oynarım diyenlere inandırıcı gelmiyor. Televizyonda sanat yapmıyoruz ticaret yapıyoruz. Bunu tiyatro için söyleyemem. Tiyatroyu para kargısı için yapmıyorum. Sevdiğim arkadaşlarımla oynamak keyifli. Yaptığın işten para alıyorsan bunun karşılığını vermek zorundasın." dedi.