18.07.2019 10:47
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Tamer Karadağlı, "Ölümün motor sevdasından olacak" yorumunu yapan takipçisine kızdı

Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar başrol oyuncusu olarak yer alan Tamer Karadağlı, takipçisinin yaptığı ölüm yorumuna kızdı.

Türk televizyon tarihinin en uzun yapımlarından olan Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, dizi biter bitmez soluğu Amerika'da aldı.

KENDİNİ YOLLARA VURDU

Motor tutkunluğu ile bilinen Tamer Karadağlı Amerika yollarında ortaya çıktı. Motosikletiyle kendini yollara vuran Karadağlı, motoruyla çekildiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TADINI KAÇIRDI

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunu keyfini bir takipçisinin ölüm yorumu bozdu. Karadağlı "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" yorumuna "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını verdi.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ünlü oyuncu, 2 yıl önce Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.

Tamer Karadağlı, Ölümün motor sevdasından olacak yorumunu yapan takipçisine kızdı
çocuklar duymasın dizisi, Tamer Karadağlı, Magazin

YORUMLAR (3)
CAHİT SALGAR: Motosiklet tehlikeli. Hele uzun yolda daha da tehlikeli ve saçma.
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KIZGIN: Oyuncu dediklerimiz istedikleri gibi her şeye yorum yaparlar kendilerine gelince adam kesilirler . . .
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