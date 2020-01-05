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Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

05.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:45 Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Dün akşam  'teki Regnum Carya Otel'de toplanmaya başlayan Antalyaspor, kamptaki ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Tamer Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. İdman, takım halinde yapılan düz koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı beyazlılar, antrenmanı açma-germe çalışması ile tamamladı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.



Regnum Carya, Antalyaspor, Tamer Tuna, Belek, Spor

Kaynak: DHA

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