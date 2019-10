- Tamer Tuna: "Bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz"Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: " Kasımpaşa maçı çok önemli"İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın oyununu ve durumunu değerlendirirken, ligin ikinci yarısında açılacak yeni stadyumla beraber ligde üst sıralarda çıkacaklarını söyledi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık yenilmeme serisinden sonra Başakşehir maçında son dakikalarda yenilen golün acı da olsa tecrübe kazanmak adına önemli olduğunu söylerken, takımın iyi seviyede olduğunu ifade etti.Ligdeki dengenin hala tam anlamıyla oturmuş olmadığını belirten Tamer Tuna, "Oyun yapıları ve oyun felsefeleri açısından tüm takımlar adına bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bizim avantajlı yönümüz; hem hücum hem de savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu ve ligin en az pozisyon veren takımı olmamız. Ligde en fazla pozisyona giren ve en çok ceza sahasına giren takımlardan biriyiz. Bu takımın daha fazla gol atıp, daha üst sıralarda yer alması gerekiyordu. Futbol anlamında ligin ortalamasının üzerindeyiz; ama orta sıralardayız. Lig şu anda puan anlamında sıkışmış durumda. Ligin 2.'si ve 16.'sı arasında 7 puanlık fark var. Bunlar arasında hemen hemen 2 maçlık fark var. Bunlar da bizi sürece odaklıyor. Hedeflediğimiz puanları alamadık ama oyunumuzu geliştirdik. Ligin sonunda kendimizi görebiliyoruz. O yüzden Kasımpaşa maçı çok daha önem arz ediyor. Çünkü onlar da iç sahada kaybetseler de deplasmanlarda kazanabiliyorlar. Hücum anlamında üretken bir takım hem de ligin fiziksel anlamda iyi takımlarından biri" dedi."Şu anda bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz"Göztepe'nin son haftalardaki çıkışını değerlendiren Tuna, "Transferlerin katkısı var tabii, aslında planlama böyle oluşuyor. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkışından itibaren bu planlama yukarı doğru taşınarak gelişmek zorundaydı. İlk senede oluşturduğumuz 'Ligde kalıcılık' hedefi başlayıp ileri manada tam anlamıyla taşıyamadık. Her takımın ekonomik anlamdaki belirsizliği takım planlarına yansıyor. Sonuçların süreci geliştirdiğine inanan bir teknik adamım. O farkındalığı yaşayıp her gün üzerine koyarak takımınızı geliştirdiğinizde sonuçları almanız lazım. Sonuçlar bu transfer planlamasıyla ilgili. Transferin son günlerinde geçiş süreci yaşadık. Şu anda ilk 2 haftada yaşadığımız Antalyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinden sonra bu takımın bu seviyede olması daha da yukarı çıkacağının başlangıcıdır diyebilirim. Ligin henüz dörtte biri bile oynanmadı. Kalan 26 maçı kendi oyunumuzla oynadığımızı düşündüğümüzde şu anda bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz. Göztepe'nin bu oyunu ve ligin ikinci yarısında açılacak yeni stadyumumuzda mücadele edeceğimizi düşünürsek; takımın taraftarımızın coşkusuyla oyununu ileriye taşıması bir bütünlükle ilerleyecek. Ben her zaman teknik adamın fark oluşturacak potansiyeli olduğunu bilip takımımı o yönde geliştiren bir teknik adamım. Bunu oyuncularım da bilir, ben de biliyorum. Umarım bu devam edecek" ifadelerini kullandı.