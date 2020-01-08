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Tamer Tuna: Dusko Tosic ile görüşüyoruz

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Tamer Tuna yayıncı kuruluşa verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Tuna, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic ile görüştüklerini duyurdu.

08.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:01

'da yeni teknik direktör Tamer Tuna beIn Sports'a verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Tamer Tuna Göztepe dönemi için; "Göztepe benim için ayrı bir hikaye oldu. Kariyerimde önemli bir adımdı diyebilirim. Sevdiğim bir camiaydı." dedi.

DUSKO TOSIC AÇIKLAMASI

Antalyaspor'da transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tamer Tuna, bir dönem 'ta oynayan Dusko Tosic ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Tamer Tuna Tosic için; "Tosic Beşiktaş'ta 2 sezon birlikte çalıştığım oyuncu. Tosic Antalyaspor'un scouting listesinde vardı. Benden önceki transfer listesi de var tabii ki. Tosic de bu listede var. Görüşmeler yapıldı. Görüştüğümüz başka oyuncular da var" dedi.

Tamer Tuna görüştükleri başka oyuncular olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'in Guangzhou takımında kariyerini sürdüren 34 yaşındaki Dusko Tosic, Çin Süper Lig'inde takımıyla 12 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Tamer Tuna: Dusko Tosic ile görüşüyoruz

Antalyaspor, Tamer Tuna, Beşiktaş, Spor


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