Haberler » Güncel » Tamir edilen telefonun bataryası yandı - Haber

Tamir edilen telefonun bataryası yandı

Adıyaman'da tamire bırakılan bir telefonun bataryasının aniden yanmaya başlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:29
'da tamire bırakılan bir telefonun bataryasının aniden yanmaya başlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde cep telefonu tamiri yapan Ferit Gölgül, tamir için bırakılan bir telefona işlem yaptığı sırada bataryasından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yükselmesi sonucu bataryayı masaya bırakan Gölgül, daha sonra bataryayı eline alarak dışarıya çıkardı.
O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan Gölgül'ün parmaklarında yanık olduğu öğrenildi.
Tamir edilen telefonun bataryası yandı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Haber
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına... - Haber
16:31 Büyükbelen'in yolunda bakım çalışması - Haber
16:30 Depremin merkez üssünde hayat normale döndü - Haber
16:30 Valinin de dikkatini çekmeyi başaran vatandaşın esprisi, herkesi güldürdü - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:40:40